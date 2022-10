"La verità sul Comitato di Umberto Bossi": un 'pizzino' a Salvini in diretta su La7 | Video (Di mercoledì 5 ottobre 2022) L'iniziativa di Umberto Bossi di costituire il Comitato del Nord non è per indebolire la Lega di Matteo Salvini, ma al contrario per aiutarla a recuperare la fiducia della base elettorale. A spiegare bene l'idea del Senatur è stato Angelo Ciocca: l'europarlamentare leghista è intervenuto a L'aria che tira, la trasmissione di La7 condotta da Myrta Merlino. “Io penso che la Lega debba leggere un malessere, che è sia interno che esterno - ha esordito Ciocca - quello esterno è stato espresso dal non voto del 25 settembre. Su questo malessere il fondatore Bossi ha avuto un'idea, che secondo me è ottima: ha messo in campo una proposta che ritengo un'opportunità e una cura per la Lega. Bossi mi ha chiesto di aiutarlo ad alimentare il Comitato del Nord, che punta a ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 5 ottobre 2022) L'iniziativa didi costituire ildel Nord non è per indebolire la Lega di Matteo, ma al contrario per aiutarla a recuperare la fiducia della base elettorale. A spiegare bene l'idea del Senatur è stato Angelo Ciocca: l'europarlamentare leghista è intervenuto a L'aria che tira, la trasmissione di La7 condotta da Myrta Merlino. “Io penso che la Lega debba leggere un malessere, che è sia interno che esterno - ha esordito Ciocca - quello esterno è stato espresso dal non voto del 25 settembre. Su questo malessere il fondatoreha avuto un'idea, che secondo me è ottima: ha messo in campo una proposta che ritengo un'opportunità e una cura per la Lega.mi ha chiesto di aiutarlo ad alimentare ildel Nord, che punta a ...

ressicstantibus : RT @RadioRadioWeb: ?? 'Tutto questo da noi non si è detto, si è detto solo che era un discorso sull’#annessione delle regioni nuove, quando… - davemik71 : 'TUTTO QUESTO DA NOI NON SI È DETTO': LA VERITÀ SUL DISCORSO DI PUTIN ? ... - CMarziane : RT @RadioRadioWeb: ?? 'Tutto questo da noi non si è detto, si è detto solo che era un discorso sull’#annessione delle regioni nuove, quando… - cyrd74 : RT @CasadelsoleTv: 'TUTTO QUESTO DA NOI NON SI È DETTO': LA VERITÀ SUL DISCORSO DI PUTIN ? ... - CasadelsoleTv : 'TUTTO QUESTO DA NOI NON SI È DETTO': LA VERITÀ SUL DISCORSO DI PUTIN ? ... -

Energia solare dallo spazio da trasferire sulla Terra. Ci lavora l'Esa Mettendo da parte le suggestioni zen o filosofiche, è tutta la verità che serve per poter ... In termini economici, invece, fare un bilancio è complesso perché dipende dalle previsioni sul costo dell'... Meloni una voce sola con Draghi ... un meccanismo di acquisto comune del gas per gli Stati membri (sul modello sperimentato con i ... In verità i prepensionamenti in passato sono stati sempre chiesti dalle aziende. Il sindacato pone oggi ... Sport Fanpage Mettendo da parte le suggestioni zen o filosofiche, è tutta lache serve per poter ... In termini economici, invece, fare un bilancio è complesso perché dipende dalle previsionicosto dell'...... un meccanismo di acquisto comune del gas per gli Stati membri (modello sperimentato con i ... Ini prepensionamenti in passato sono stati sempre chiesti dalle aziende. Il sindacato pone oggi ... Icardi vestito segretamente come un pupazzo: la verità sul viaggio in Argentina da Wanda