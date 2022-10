La gaffe del generale russo: per errore svela sulla mappa l’avanzata della controffensiva ucraina (Di mercoledì 5 ottobre 2022) Proprio mentre il Senato russo approvava all’unanimità l’annessione dei territori ucraini di Donetsk, Lugansk, Zaporizhzhia e Kherson, il generale Igor Konashenkov, capo del Dipartimento dell’informazione e delle comunicazioni esterne del Ministero della difesa nonché portavoce ufficiale dello stesso, dipingeva un quadro roseo della campagna militare. Ma mentre nel corso del briefing giornaliero presso il ministero non venivano menzionate le perdite dell’esercito, alle sue spalle una mappa aggiornata sulla posizione delle truppe mostrava chiaramente lo sfondamento degli ucraini da Nord, lungo il fiume Dnepr. Una ammissione dell’efficacia della controffensiva ucraina, certificata con la riconquista di villaggi tra cui Davydov Brod, ... Leggi su tpi (Di mercoledì 5 ottobre 2022) Proprio mentre il Senatoapprovava all’unanimità l’annessione dei territori ucraini di Donetsk, Lugansk, Zaporizhzhia e Kherson, ilIgor Konashenkov, capo del Dipartimento dell’informazione e delle comunicazioni esterne del Ministerodifesa nonché portavoce ufficiale dello stesso, dipingeva un quadro roseocampagna militare. Ma mentre nel corso del briefing giornaliero presso il ministero non venivano menzionate le perdite dell’esercito, alle sue spalle unaaggiornataposizione delle truppe mostrava chiaramente lo sfondamento degli ucraini da Nord, lungo il fiume Dnepr. Una ammissione dell’efficacia, certificata con la riconquista di villaggi tra cui Davydov Brod, ...

