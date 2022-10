Inter, Lautaro: ‘Ora serve il cuore, vincere così è ancora più bello’ | Champions League (Di mercoledì 5 ottobre 2022) 2022-10-04 23:53:00 Riportiamo di seguito quanto pubblicato poco fa da CM.com: Lautaro Martinez, attaccante dell’Inter, è Intervenuto ai microfoni di Inter TV per commentare il successo di San Siro contro il Barcellona: “Stasera è una serata speciale perché era una vittoria di cui avevamo bisogno. Sicuramente visto come è arrivata si gode ancora di più. Era un momento in cui i risultati non stavano arrivando, per questo motivo serviva una vittoria in qualsiasi modo ed è arrivata. Da qui in avanti credo che cambieranno molte cose, speriamo di ripartire da questa vittoria e dallo spirito di squadra mostrato oggi. È stata una vittoria di cuore e di personalità, sono felice per il lavoro che stiamo facendo anche se non stavano arrivando i risultati. Stasera ... Leggi su justcalcio (Di mercoledì 5 ottobre 2022) 2022-10-04 23:53:00 Riportiamo di seguito quanto pubblicato poco fa da CM.com:Martinez, attaccante dell’, èvenuto ai microfoni diTV per commentare il successo di San Siro contro il Barcellona: “Stasera è una serata speciale perché era una vittoria di cui avevamo bisogno. Sicuramente visto come è arrivata si godedi più. Era un momento in cui i risultati non stavano arrivando, per questo motivo serviva una vittoria in qualsiasi modo ed è arrivata. Da qui in avanti credo che cambieranno molte cose, speriamo di ripartire da questa vittoria e dallo spirito di squadra mostrato oggi. È stata una vittoria die di personalità, sono felice per il lavoro che stiamo facendo anche se non stavano arrivando i risultati. Stasera ...

Inter : Ultime partite con le nazionali per l'???? di #Lautaro e @tucu_correa e per il ???? di @AndreyOnana ?? - empezzodicuore : Ma la palla messa in area per #Lautaro da #Barella al 72' che roba era? ?? Ps: si, sto rivedendo la partita su Inter… - FcInterNewsit : La garra di Lautaro: 'Che battaglia oggi. Ripartiamo da qui, tutti insieme' - choyo_inter : RT @marifcinter: #Lautaro:'Avevamo bisogno di una vittoria così.Ero affaticato ma non potevo non essere in campo oggi. Da qui in avanti cam… - empezzodicuore : 'Ero affaticato ma non potevo non essere in campo stasera.' #Lautaro Martinez, anche se pagato fior fior di soldi.… -