Innovation platform | industria del pannello e del mobile va a scuola

(Di mercoledì 5 ottobre 2022) Roma, 5 ott. (Adnkronos/Labitalia) - Non ha neanche un anno di vita, ma il successo del percorso formativo per figure specialistiche dedicate al settore dele delattivo nell'Istituto di istruzione superiore statale di Sacile e Brugnera, nell'ambito del progetto, è sopra le più rosee aspettative. E a certificarlo sono i numeri: oltre 300 studenti all'attivo, oltre 90 gli iscritti al primo anno, 20 i docenti che hanno partecipato ai corsi di formazione. Un successo, nato dall'idea e dalla lungimiranza del consigliere di Assopannelli, Alessandro Corazza, che ha saputo grazie alla collaborazione fra istituzioni pubbliche e private, frae impresa, dare una risposta alle esigenze del territorio, attraverso una condivisione di esigenze e soluzioni per ...

Italpress

... nell'ambito del progetto, è sopra le più rosee aspettative. E a certificarlo sono i numeri: oltre 300 studenti all'attivo, oltre 90 gli iscritti al primo anno, 20 i docenti che ...... develop and deliverfoundational to positive business environments and societal change. ... and providing the world's largestto convene the mobile ecosystem at the MWC and M360 ... Assopannelli, 300 iscritti a innovation platform Sacile e Brugnera Agenzia di stampa Italpress “Il laboratorio - ci tiene a precisare Matteo Tonon, presidente del cluster Arredo Casa FVG - fa parte di un progetto più ampio, l'Innovation Platform, una piattaforma a disposizione delle scuole e ...“Il laboratorio - sottolinea Matteo Tonon, presidente del Cluster Arredo Casa FVG - fa parte di un progetto più ampio, l’Innovation Platform, una piattaforma a disposizione delle scuole e delle ...