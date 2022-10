I pacifisti stanno sempre con i tiranni (Di mercoledì 5 ottobre 2022) Mancava il lancio di un missile balistico nordcoreano sullo spazio aereo del Giappone, probabile preludio a una prossima detonazione nucleare, per accrescere l'allarme atomico già alto a causa delle ripetute minacce di Putin. Il Times ieri ha dato notizia di un test che la Russia si appresterebbe a compiere ai confini ucraini, e il laconico commento del portavoce del Cremlino, secondo cui Mosca «non prende parte alla retorica nucleare dei media occidentali» è tutt'altro che rassicurante, visto che alla vigilia del 24 febbraio le stesse fonti affermavano che l'invasione dell'Ucraina era solo una fake news. Siamo dunque davanti a un dato di fatto difficilmente contestabile: mai come oggi, dai tempi della crisi dei missili di Cuba nel '62, il rischio dell'uso dell'arma nucleare da parte di una superpotenza è stato così reale. Eppure non c'è traccia in giro di bandiere arcobaleno appese ... Leggi su iltempo (Di mercoledì 5 ottobre 2022) Mancava il lancio di un missile balistico nordcoreano sullo spazio aereo del Giappone, probabile preludio a una prossima detonazione nucleare, per accrescere l'allarme atomico già alto a causa delle ripetute minacce di Putin. Il Times ieri ha dato notizia di un test che la Russia si appresterebbe a compiere ai confini ucraini, e il laconico commento del portavoce del Cremlino, secondo cui Mosca «non prende parte alla retorica nucleare dei media occidentali» è tutt'altro che rassicurante, visto che alla vigilia del 24 febbraio le stesse fonti affermavano che l'invasione dell'Ucraina era solo una fake news. Siamo dunque davanti a un dato di fatto difficilmente contestabile: mai come oggi, dai tempi della crisi dei missili di Cuba nel '62, il rischio dell'uso dell'arma nucleare da parte di una superpotenza è stato così reale. Eppure non c'è traccia in giro di bandiere arcobaleno appese ...

