Fdi: Meloni con stato maggiore in sede partito (Di mercoledì 5 ottobre 2022) Roma, 5 ott. (Adnkronos) - Folla di cronisti e traffico in tilt in Via della Scrofa davanti alla sede di Fdi, dove è stato convocato l'esecutivo nazionale di Fratelli d'Italia con la leader Giorgia Meloni: all'ordine del giorno, 'Scenari e determinazioni' alla luce del risultato delle ultime elezioni politiche. Oltre alla presidente del partito, sono arrivati in sede, tra gli altri: Donzelli, Lollobrigida, Ciriani, Gemmato, Urso, Rampelli, Fitto, La Russa, Marsilio, Varchi, Rauti e Cirielli. Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 5 ottobre 2022) Roma, 5 ott. (Adnkronos) - Folla di cronisti e traffico in tilt in Via della Scrofa davanti alladi Fdi, dove èconvocato l'esecutivo nazionale di Fratelli d'Italia con la leader Giorgia: all'ordine del giorno, 'Scenari e determinazioni' alla luce del risultato delle ultime elezioni politiche. Oltre alla presidente del, sono arrivati in, tra gli altri: Donzelli, Lollobrigida, Ciriani, Gemmato, Urso, Rampelli, Fitto, La Russa, Marsilio, Varchi, Rauti e Cirielli.

