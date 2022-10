Dalle scorie alle emissioni zero | i pro e i contro secondo gli esperti

Leggi su iodonna

(Di mercoledì 5 ottobre 2022) C’èra una volta l’Italia, prima della classe nel settore dell’energia nucleare con ben 4 centrali. A Latina (Borgo Sabotino), Sessa Aurunca (Garigliano), Trino Vercellese e Caorso. Quella di Borgo Sabotino, costruita nel 1963, fu la prima del Continente europeo (in Francia, oggi 57 reattori, iniziarono a costruire nel 1977). Oggi, dopo due referendum contrari (quello del 1987 e quello del 2011), il tema del nucleare è tornato di moda. Per la crisi energetica provocata dalla guerra in Ucraina ma anche, e ancor prima, per la crisi climatica e il Green Deal, i piani di riduzione, anzi annullamento, entro il 2050, delledi gas serra. Chernobyl, la mostra a 30 anni dal disastro nucleare ...