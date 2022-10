Corea del Sud, missile cade per errore su una base I video (Di mercoledì 5 ottobre 2022) Un missile lanciato da Corea del Sud e Stati Uniti cade per errore nella base di partenza provocando un incendio: è l'immagine del fallimento di una parte del test avviato come risposta al lancio prova da parte della Corea del Nord che ha alzato il livello di tensione in tutta l'area dell'Est asiatico. Fortunatamente non si segnalano vittime (video tratto da Twitter) Leggi su panorama (Di mercoledì 5 ottobre 2022) Unlanciato dadel Sud e Stati Unitipernelladi partenza provocando un incendio: è l'immagine del fallimento di una parte del test avviato come risposta al lancio prova da parte delladel Nord che ha alzato il livello di tensione in tutta l'area dell'Est asiatico. Fortunatamente non si segnalano vittime (tratto da Twitter)

Agenzia_Ansa : La Corea del Nord ha lanciato stamani un missile balistico non meglio identificato verso est. Il Giappone ha dichia… - repubblica : La Corea del Nord ha lanciato missile balistico verso il Giappone. Tokyo chiede ai residenti di ripararsi - SkyTG24 : Il lancio di un missile balistico a medio raggio da parte della Corea del Nord ha fatto scattare l'allarme in Giapp… - Pragma_News : Sud Corea e Usa lanciano 4 missili, l'esercitazione dopo il lancio dalla Corea del Nord by @repubblica - AndreaRomano9 : Finora gli unici nel mondo a riconoscere la legittimità dei rederendum-farsa di #Putin in #Ucraina sono stati Kim J… -