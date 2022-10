Con Lula la svolta ambientale del Brasile non è affatto scontata (Di mercoledì 5 ottobre 2022) Il Brasile è il sesto Paese al mondo per emissioni di anidride carbonica. Nei primi sei mesi del 2022, stima il Wwf, la deforestazione ha raso al suolo quasi 4.000 chilometri quadrati (1.120 solo a giugno) dell’Amazzonia brasiliana. E ancora: dal 2010 al 2019, secondo una nota ricerca pubblicata da Nature, il bacino amazzonico dello Stato sudamericano ha emesso 16,6 miliardi di tonnellate di CO2, mentre ne ha assorbite “solo” 13,9. In mezzo a tutto ciò, le vittime del genocidio indigeno stanno toccando cifre sempre più allarmanti (quasi 200 uccisioni nel 2021) ed è in atto una guerra non dichiarata contro gli attivisti ambientali. Le responsabilità sono chiaramente del governo di estrema destra di Jair Bolsonaro, che alle presidenziali di domenica 2 ottobre ha ottenuto più consensi rispetto alle previsioni dei sondaggi: 43,23 per cento contro il 48,39 per cento del ... Leggi su linkiesta (Di mercoledì 5 ottobre 2022) Ilè il sesto Paese al mondo per emissioni di anidride carbonica. Nei primi sei mesi del 2022, stima il Wwf, la deforestazione ha raso al suolo quasi 4.000 chilometri quadrati (1.120 solo a giugno) dell’Amazzonia brasiliana. E ancora: dal 2010 al 2019, secondo una nota ricerca pubblicata da Nature, il bacino amazzonico dello Stato sudamericano ha emesso 16,6 miliardi di tonnellate di CO2, mentre ne ha assorbite “solo” 13,9. In mezzo a tutto ciò, le vittime del genocidio indigeno stanno toccando cifre sempre più allarmanti (quasi 200 uccisioni nel 2021) ed è in atto una guerra non dichiarata contro gli attivisti ambientali. Le responsabilità sono chiaramente del governo di estrema destra di Jair Bolsonaro, che alle presidenziali di domenica 2 ottobre ha ottenuto più consensi rispetto alle previsioni dei sondaggi: 43,23 per cento contro il 48,39 per cento del ...

