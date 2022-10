Calciomercato Juventus | Locatelli via? L' Arsenal offre uno scambio

Gazzetta_it : #Conte non ci sta: 'Una mancanza di rispetto accostare il mio nome alla Juve' - calciomercatoit : #Juventus, #Vlahovic nel mirino dei top club: ci pensano #Psg, #Chelsea e #BayernMonaco #calciomercato - junews24com : Calciomercato Juve LIVE: scambio per Locatelli, le big d’Europa su Vlahovic - OdeonZ__ : Arsenal all'assalto di Locatelli: 'Sambi Lokonga offerto alla Juve' - Luxgraph : Ufficiale: Ilicic è un nuovo giocatore dell'NK Maribor -

Calciomercato.com

Commenta per primo L'Arsenal fa sul serio per Manuel Locatelli . Secondo quanto riportato dalla stampa inglese i Gunners già a gennaio andranno all'assalto del centrocampista italiano con lae stanno proponendo ai bianconeri Albert Sambi Lokonga , 22enne centrocampista belga la cui valutazione si aggira intorno ai 30 milioni.LA CHIAMATA DEL GASP - La trattativa diretta con il presidente De Laurentiis era stata ammessa dallo stesso numero uno azzurro a giugno, quando il contratto di Federico con lastava scadendo ... Juve: non c'è solo il Psg su Vlahovic Oltre il calcio di rigore non concesso per il fallo di mano di Dumfries ... essere utilizzato il concetto di “pallone inaspettato” utilizzato per Smalling in Juve-Roma Onana devia il pallone a poca ...La Juventus deve guardarsi le spalle sul calciomercato e per Dusan Vlahovic. Le big internazionali si preparano all'assalto ...