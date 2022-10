ATP Astana 2022 | Luca Nardi gioca alla pari con Stefanos Tsitsipas | ma si arrende in due tie-break

(Di mercoledì 5 ottobre 2022) Un eccellentemette paura anel secondo turno dell’ATP di. Prestazione di altissimo livello per l’azzurro, che si è arreso al numero sei del mondo solamente in due tie-dopo un’ora e quarantasette minuti di gioco. Davvero una bella partita quella del marchigiano, che hatocon il greco, mostrando una qualità di tennis che fa ben sperare per il futuro.non ha concesso palleall’avversario, chiudendo anche con più vincenti rispetto al greco (35 contro 27). Sono, invece, 28 gli errori non forzati di, mentre 24 quelli diha ottenuto l’86% dei punti con la prima, ...

Il programma, gli orari e l'ordine di gioco del torneodi2022 della giornata di giovedì 6 ottobre. Ad aprire del danze sul campo centrale saranno il croato Marin Cilic e il russo Karen Khachanov, mentre a seguire toccherà al padrone di casa ...QUI IL TABELLONE AGGIORNATO DELL'500 DIIl tabellone maschile US Open 2022 Il tabellone femminile US Open 2022Agli ottavi di finale dell’Astana Open una prestazione eccellente del talentino italiano non gli consente di approdare al turno successivo. Vince il greco Tsitsipas a fatica, costretto al tie-break in ...Il 19enne azzurro protagonista di un'ottima gara contro il numero sei al mondo. Sconfitto dopo due tie-break ASTANA (KAZAKISTAN) - Luca Nardi viene battuto in due set da Tsitsipas negli ottavi di fina ...