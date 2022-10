Angelina Jolie accusa Brad Pitt di aver cercato di strangolare uno dei loro figli (e lui, logicamente, nega) (Di mercoledì 5 ottobre 2022) Angelina Jolie accusa l’ex marito Brad Pitt di aver cercato di strangolare uno dei loro figli e di averne malmenato un altro nel famoso “incidente” sull’aereo del 2016. Lui nega, ma questo è un punto di non ritorno nell’eterna guerra dell’ex coppia d’oro di Hollywood. Foto Ansa Le accuse che lancia Angelina Jolie all’ex marito Brad Pitt sono pesantissime. Le ha scritte nero su bianco nei documenti che ha depositato in tribunale. Nella causa perrenne che li vede uno contro l’altro da sei anni a questa parte. Raccontano per filo e per segno cosa è accaduto quel famigerato 14 settembre sull’aereo privato che li ... Leggi su amica (Di mercoledì 5 ottobre 2022)l’ex maritodidiuno deie dine malmenato un altro nel famoso “incidente” sull’aereo del 2016. Lui, ma questo è un punto di non ritorno nell’eterna guerra dell’ex coppia d’oro di Hollywood. Foto Ansa Le accuse che lanciaall’ex maritosono pesantissime. Le ha scritte nero su bianco nei documenti che ha depositato in tribunale. Nella causa perrenne che li vede uno contro l’altro da sei anni a questa parte. Raccontano per filo e per segno cosa è accaduto quel famigerato 14 settembre sull’aereo privato che li ...

