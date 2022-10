Alessandro Basciano umilia Giovanni Ciacci: “Se c’ero io ti prendevo a calci in cu…” (VIDEO) (Di mercoledì 5 ottobre 2022) La puntata di ieri del GF Vip è stata davvero molto movimentata. Dopo l’uscita di Marco Bellavia dalla casa, infatti, i concorrenti sono stati oggetto di provvedimenti molto rigidi. I più puniti sono stati Ginevra Lamborghini e Giovanni Ciacci. Specie su quest’ultimo si sono espressi in molti, tra cui anche Alessandro Basciano. Il fidanzato di L'articolo proviene da KontroKultura. Leggi su kontrokultura (Di mercoledì 5 ottobre 2022) La puntata di ieri del GF Vip è stata davvero molto movimentata. Dopo l’uscita di Marco Bellavia dalla casa, infatti, i concorrenti sono stati oggetto di provvedimenti molto rigidi. I più puniti sono stati Ginevra Lamborghini e. Specie su quest’ultimo si sono espressi in molti, tra cui anche. Il fidanzato di L'articolo proviene da KontroKultura.

Rosy0061 : ma non dire cazzate buffone lo hai visto per terra se c'ero io ti prendevo a calci in culo barba blu di merda buff… - esughj : RT @missanastasiaax: Posso die bravissimo Alessandro Basciano ? #gfvip - Markinpiscina : Gf Vip 7, Alessandro Basciano su Ciacci: 'Fuori dalle p***e, barba blu' #gfvip #gfvip7 #grandefratello… - virgivirgivivi : Gf Vip 7, Alessandro Basciano su Ciacci: 'Fuori dalle p***e, barba blu' #gfvip #gfvip7 #grandefratello… - AngoloDV : Gf Vip 7, Alessandro Basciano su Ciacci: 'Fuori dalle p***e, barba blu' #gfvip #gfvip7 #grandefratello… -