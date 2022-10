AD demolisce l’Ajax: “Sconfitta per i libri di storia” (Di mercoledì 5 ottobre 2022) Mai prima d’ora l’Ajax era stato così imbarazzato in Champions, scrive il quotidiano olandese AD Mai prima d’ora l’Ajax aveva subito sei gol in una partita europea. Quella per 6-1 contro il Napoli di Spalletti viene definita Sconfitta per i libri di storia In Champions League, la Sconfitta per 0-4 contro il Real Madrid nel 2010 era stata la più grande Sconfitta della squadra di Amsterdam. Ma prima di questa sera Prima di oggi, secondo le statistiche, la più grande Sconfitta casalinga di un club olandese in Europa era quella dei Go Ahead Eagles, che persero 0-6 contro il Celtic nella Coppa dei Campioni del 1965. L'articolo ilNapolista. Leggi su ilnapolista (Di mercoledì 5 ottobre 2022) Mai prima d’oraera stato così imbarazzato in Champions, scrive il quotidiano olandese AD Mai prima d’oraaveva subito sei gol in una partita europea. Quella per 6-1 contro il Napoli di Spalletti viene definitaper idiIn Champions League, laper 0-4 contro il Real Madrid nel 2010 era stata la più grandedella squadra di Amsterdam. Ma prima di questa sera Prima di oggi, secondo le statistiche, la più grandecasalinga di un club olandese in Europa era quella dei Go Ahead Eagles, che persero 0-6 contro il Celtic nella Coppa dei Campioni del 1965. L'articolo ilNapolista.

