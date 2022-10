Tabellone Wta Monastir 2022: Jabeur guida il seeding (Di martedì 4 ottobre 2022) Il Tabellone del torneo Wta 250 di Monastir 2022 sempre aggiornato turno dopo turno. Lucrezia Stefanini, passata con successo attraverso le qualificazioni, è l’unica tennista azzurra al via sul cemento tunisino. Il seeding è guidato dalla padrona di casa Ons Jabeur, mentre la seconda testa di serie è Kudermetova. Di seguito allora ecco il Tabellone completo del torneo di Monastir dal 3 al 9 settembre. PROGRAMMA E COPERTURA TV MONTEPREMI Tabellone COMPLETO PRIMO TURNO (1) Jabeur vs Li Rodina b. Ruse 6-1 6-3 Liu b. (Q) Konjuh 6-3 6-2 (7) Siniakova b. Paquet 6-4 4-0 rit. (4) Martic vs (Q) L.Fruhvirtova (Q) Uchijima vs Rakhimova (Q) Papamichail b. Zhu 1-6 7-6(2) 6-0 (5) Mertens b. Cristian 6-1 6-1 (6) Potapova vs ... Leggi su sportface (Di martedì 4 ottobre 2022) Ildel torneo Wta 250 disempre aggiornato turno dopo turno. Lucrezia Stefanini, passata con successo attraverso le qualificazioni, è l’unica tennista azzurra al via sul cemento tunisino. Ilto dalla padrona di casa Ons, mentre la seconda testa di serie è Kudermetova. Di seguito allora ecco ilcompleto del torneo didal 3 al 9 settembre. PROGRAMMA E COPERTURA TV MONTEPREMICOMPLETO PRIMO TURNO (1)vs Li Rodina b. Ruse 6-1 6-3 Liu b. (Q) Konjuh 6-3 6-2 (7) Siniakova b. Paquet 6-4 4-0 rit. (4) Martic vs (Q) L.Fruhvirtova (Q) Uchijima vs Rakhimova (Q) Papamichail b. Zhu 1-6 7-6(2) 6-0 (5) Mertens b. Cristian 6-1 6-1 (6) Potapova vs ...

zazoomblog : Tabellone Wta Ostrava 2022: Swiatek e Badosa prime teste di serie - #Tabellone #Ostrava #2022: #Swiatek - Ubitennis : WTA qualificazioni: Stefanini vince ancora, giocherà nel tabellone principale di Monastir - newsfresche : RT @OA_Sport: WTA Monastir 2022: è tabellone principale per Lucrezia Stefanini - zazoomblog : WTA Monastir 2022: Lucrezia Stefanini si qualifica per il tabellone principale - #Monastir #2022: #Lucrezia… - OA_Sport : WTA Monastir 2022: è tabellone principale per Lucrezia Stefanini -