"Stanotte in silenzio sei volato via": lutto improvviso per Matteo Salvini

Il leader della Lega ha detto addio sui social ad un suo caro amico e collega del Carroccio stroncato da un malore improvviso. Triste momento per tutta la Lega di Matteo Salvini che ha dovuto dire addio a un caro amico e collega di partito, in prima linea fino a qualche giorno fa per le elezioni politiche che hanno visto proprio la Lega trionfare insieme a Fratelli D'Italia – primo partito più votato in assoluto – Forza Italia e Noi Moderati. E' stato stroncato da un infarto a 50 anni Antonio Triolo, volto della destra a Palermo e capo segreteria dell'assessore dei Beni culturali e dell'identità siciliana. Triolo non soffriva di problemi di cuore ed è stato Coordinatore provinciale a Palermo della Lega Salvini Premier fino alla primavera 2020. Ma non solo. Si è candidato alle ultime elezioni ...

