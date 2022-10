Roma, ancora cassonetti in fiamme nella notte: ipotesi piromani (Di martedì 4 ottobre 2022) ancora una volta cassonetti dei rifiuti che bruciano a Roma. Rifiuti in fiamme, visto che non vengono raccolti. Potrebbe essere questa una motivazione dei cassonetti a fuoco. Alcuni cittadini, vedendo la colonna di fumo che si levava dai cassonetti, hanno dato l’allarme alle forze dell’ordine. I vigili del fuoco sono accorsi in via Veroli all’incrocio con via Arcinazzo Romano alle 22.15, chiamati dai residenti spaventati dall’incendio. Anche i Carabinieri della stazione di Centocelle sono accorsi per svolgere accertamenti, cercare di stabilire l’origine del rogo. Cercare di capire se si sia trattato di un incendio di natura dolosa ed eventualmente svolgere ulteriori indagini. Leggi anche: Litiga con il compagno ubriaco e scappa dalla vicina: l’uomo appicca un incendio ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di martedì 4 ottobre 2022)una voltadei rifiuti che bruciano a. Rifiuti in, visto che non vengono raccolti. Potrebbe essere questa una motivazione deia fuoco. Alcuni cittadini, vedendo la colonna di fumo che si levava dai, hanno dato l’allarme alle forze dell’ordine. I vigili del fuoco sono accorsi in via Veroli all’incrocio con via Arcinazzono alle 22.15, chiamati dai residenti spaventati dall’incendio. Anche i Carabinieri della stazione di Centocelle sono accorsi per svolgere accertamenti, cercare di stabilire l’origine del rogo. Cercare di capire se si sia trattato di un incendio di natura dolosa ed eventualmente svolgere ulteriori indagini. Leggi anche: Litiga con il compagno ubriaco e scappa dalla vicina: l’uomo appicca un incendio ...

