Re Carlo III dovrà pagare l'affitto al figlio William (Di martedì 4 ottobre 2022) Tra i beni immobili ereditati dal principe William con l'ascesa al trono del padre, c'è anche Highgrove Castle, luogo del cuore del sovrano. Che se non vorrà fare gli scatoloni e traslocare per sempre, dovrà pagare al nuovo proprietario un affitto di 700mila sterline all'anno Leggi su vanityfair (Di martedì 4 ottobre 2022) Tra i beni immobili ereditati dal principecon l'ascesa al trono del padre, c'è anche Highgrove Castle, luogo del cuore del sovrano. Che se non vorrà fare gli scatoloni e traslocare per sempre,al nuovo proprietario undi 700mila sterline all'anno

