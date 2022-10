Ranieri puntualizza: 'Samp, io sono coerente. Non torno perché nulla è cambiato...' (Di martedì 4 ottobre 2022) Quando leggo sui giornali che si cercano altri allenatori, allora capisco che non c'è più l'entusiasmo di prendermi. In carriera ho firmato anche un contratto in bianco a Parma...'. Tutta la Serie A ... Leggi su gazzetta (Di martedì 4 ottobre 2022) Quando leggo sui giornali che si cercano altri allenatori, allora capisco che non c'è più l'entusiasmo di prendermi. In carriera ho firmato anche un contratto in bianco a Parma...'. Tutta la Serie A ...

sportli26181512 : Ranieri puntualizza: 'Samp, io sono coerente. Non torno perché nulla è cambiato...': Ranieri puntualizza: 'Samp, io… - Yuro_23 : RT @Gazzetta_it: Ranieri puntualizza: 'Samp, io sono coerente. Non torno perché nulla è cambiato...' - Gazzetta_it : Ranieri puntualizza: 'Samp, io sono coerente. Non torno perché nulla è cambiato...' -