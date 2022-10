Potter non ha fretta di prendere una decisione su Kepa e Mendy (Di martedì 4 ottobre 2022) Fa notizia quanto riportato poco fa sul web: L’allenatore del Chelsea Thomas Tuchel ha dichiarato di “non avere fretta” di selezionare un portiere di prima scelta tra Kepa Arrizabalaga ed Edouard Mendy. Mendy era stato a lungo affermato come il numero uno del club prima dell’arrivo di Potter allo Stamford Bridge, giocando un ruolo chiave nel successo della Champions League nel 2020-21, ma è stato assente dalle prime due partite in carica dell’ex allenatore di Brighton e Hove Albion a causa di un infortunio. Kepa si è fatto avanti al suo posto e Potter ha elogiato la prestazione dello spagnolo nella vittoria per 2-1 di sabato sul Crystal Palace, la sua prima vittoria da quando ha preso il comando. In vista dello scontro di Champions League contro il ... Leggi su justcalcio (Di martedì 4 ottobre 2022) Fa notizia quanto riportato poco fa sul web: L’allenatore del Chelsea Thomas Tuchel ha dichiarato di “non avere” di selezionare un portiere di prima scelta traArrizabalaga ed Edouardera stato a lungo affermato come il numero uno del club prima dell’arrivo diallo Stamford Bridge, giocando un ruolo chiave nel successo della Champions League nel 2020-21, ma è stato assente dalle prime due partite in carica dell’ex allenatore di Brighton e Hove Albion a causa di un infortunio.si è fatto avanti al suo posto eha elogiato la prestazione dello spagnolo nella vittoria per 2-1 di sabato sul Crystal Palace, la sua prima vittoria da quando ha preso il comando. In vista dello scontro di Champions League contro il ...

Cale194 : RT @milan_corner: Davanti hai Potter che è uno degli allenatori più interessanti degli ultimi anni, i metodi del Brighton ecc e tu da giorn… - Pupo1981 : #Potter dice che @RafaeLeao7 è da Premier League ma io dico che la Premier League non è buona abbastanza per Leao #ChelseaMilan - ManuFilippone95 : RT @FraNasato: Potter in conferenza stampa: “Mendy è recuperato, Kante si sta allenando sempre di più ma non lo è del tutto, Jorginho ha se… - __Ripper__ : #Potter i tuoi pareri su Leao dovresti imparare a non lanciarli in mondo visione ma tenerteli ben stretti su per il… - sportli26181512 : Tomori a MTV: 'Il rinnovo è la prova di quanto sia felice al Milan: è il meglio per me. Chelsea? Potter è un top, s… -