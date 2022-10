(Di martedì 4 ottobre 2022) Ad aprire il 3º turno della fase a gironi di Champions League, in contemporanea con Bayern Monaco-Viktoria Plze?, sarà la sfida (valida per il gruppo D) tra i francesi dell’e i portoghesi dello: da pochi minuti sono state diramate ledella gara. Si tratta del primo incontro fra queste squadre in una competizione ufficiale. Le due compagini si sono affrontate 2 volte prima di oggi solo in amichevole: nel luglio 2017 finì 2-1 per il, mentre l’anno successivo il match terminò in parità (1-1). La partita di stasera sarà visibile in Italia solo su Sky (calcio d’inizio alle 18:45), mentre teatro della sfida sarà il “Vélodrome”. I francesi dell’, padroni ...

11contro11 : Olympique Marsiglia-Sporting Lisbona, le formazioni ufficiali #OlympiqueMarsiglia #ChampionsLeague #11contro11 - PSGRelay : RT @barcelvona: Ligue 1, la classifica secondo gli Expected Goals: dominio PSG, equilibrio tra Olympique Marsiglia e Lione #PSG #PSGtv #Lig… - barcelvona : Ligue 1, la classifica secondo gli Expected Goals: dominio PSG, equilibrio tra Olympique Marsiglia e Lione #PSG… -

In questo caso, inoltre, le prossime due giornate sono contro l'fanalino di coda, quindi lo Sporting Lisbona potrebbe davvero sognare in grande (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)...L'fa da contraltare nel girone: i francesi fanno benissimo in Ligue 1 (secondi alle spalle del Psg) ma in Champions League faticano enormemente, come dimostrano le due sconfitte ...Diretta Eintracht Francoforte Tottenham streaming video tv oggi 4 ottobre: orario, quote, probabili formazioni e risultato live, Champions League.Diretta Matsiglia Sporting streaming video tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live della partita per il gruppo D di Champions League.