Mostro di Firenze: nipote di Mario Vanni chiede revisione sentenza (Di martedì 4 ottobre 2022) Gli avvocati Valter Biscotti e Antonio Mazzeo chiederanno alla Procura di Genova la revisione della sentenza di condanna del defunto "compagno di merende" Mario Vanni L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di martedì 4 ottobre 2022) Gli avvocati Valter Biscotti e Antonio Mazzeoranno alla Procura di Genova ladelladi condanna del defunto "compagno di merende"L'articolo proviene daPost.

Corriere : Perizie e foto, «sparito» in Procura il dossier del mostro di Firenze - AnsaLiguria : Mostro Firenze: a Genova la revisione della sentenza per i 'compagni di merende'. La chiederà l'avvocato del nipote… - narcopatricia : Vorrei cancellarmi la memoria solo per riascoltare infinite volte il caso del Mostro di Firenze - TuttoQuaNews : RT @Corriere: Perizie e foto, «sparito» in Procura il dossier del mostro di Firenze - venti4ore : Tutta la verità- Il mostro di Firenze | Il buio dentro di noi -