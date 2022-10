Milan | Gazzetta | “Rossoneri pieni di infortuni | ma anche di partite”

(Di martedì 4 ottobre 2022)- Come riporta ad oggi lailha davvero dei grandi problemi in rosa, adesso che ci sono le. “Arrivederci Gli esami strumentali di ieri mattina hanno confermato quello che si temeva già dalle 21.30 di sabato sera, quando Calabria si è fermato toccandosi la coscia e si è accasciato sul campo di Empoli: il guaio — come aveva anticipato Pioli — è dannatamente serio, serviranno dalle 12 alle 13 settimane, tre mesi, per rivedere il terzino. Il bollettino medico parla di “lesione miotendinea prossimale del bicipite femorale della coscia destra”: uno grave e soprattutto delicato, perché di mezzo ci sono muscolo e tendine”. “Un problema simile,se meno pesante, di quello che aveva fermato Florenzi nella trasferta in casa ...

Gazzetta_it : La prima pagina della Gazzetta di oggi: ??MILAN DI FERRO Le notizie ?? - AntoVitiello : ??Vivere solo di ricordi o creare qualcosa di nuovo? Alla vigilia del dibattito pubblico sullo stadio, sono signif… - Gazzetta_it : Due anni, 34 partnership: come il #Milan ha ridato vita ai ricavi commerciali - gionniCS68 : RT @Gazzetta_it: #Leao, prima volta a Stamford Bridge: oggi da 'nemico', domani chissà #Milan #ChelseaMilan - dchinellato : Mentre io viaggio verso Liverpool, il Chelsea accoglie il Milan per la sfida di #ChampionsLeague di domani a Stamfo… -

Insomma, ildeve stringere i denti. Pronostici e statistiche non ti bastano mai Entra nel nuovo canale Telegram diScommesse Contro l'Empoli sono comunque arrivati tre punti pesanti, ...Il Ministero della Giustizia ha inoltrato al Brasile la richiesta di estradizione per l'ex attaccante delRobinho, condannato in via definitiva, insieme ad un amico, il 19 gennaio scorso a 9 anni di reclusione per violenza sessuale di gruppo su una 23enne albanese, che subì abusi in un locale a ...Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito w ...Infortunio Theo Hernandez, salta anche la Juventus Le ultime sull’infortunio dell’esterno francese del Milan Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport Theo Hernandez ieri a Milanello ha seg ...