Maxi multa (da oltre 1 milione) per Kim Kardashian: aveva pubblicizzato criptovalute (Di martedì 4 ottobre 2022) Kim Kardashian è stata multata per aver pubblicizzato sul suo account Instagram una criptovaluta senza rivelare che si trattasse di pubblicità per la quale aveva percepito un compenso di ben 250mila dollari. Kim Kardashian e le criptovalute L’accusa nei confronti di Kim Kardashian è arrivata dalla SEC (Securities and Exchange Commission) che ha spiegato come la star dei reality si sia resa protagonista di un caso di “pump and dump”, ovvero, una dinamica attraverso la quale si provoca un aumento del prezzo di un’azione con l’obiettivo finale di vendere titoli azionari acquistati a buon mercato ad un prezzo più alto. L’operazione della Kardashian è cresciuta di circa il 632% dopo la pubblicizzazione da parte sua e di altri personaggi influenti come il ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di martedì 4 ottobre 2022) Kimè statata per aversul suo account Instagram una criptovaluta senza rivelare che si trattasse di pubblicità per la qualepercepito un compenso di ben 250mila dollari. Kime leL’accusa nei confronti di Kimè arrivata dalla SEC (Securities and Exchange Commission) che ha spiegato come la star dei reality si sia resa protagonista di un caso di “pump and dump”, ovvero, una dinamica attraverso la quale si provoca un aumento del prezzo di un’azione con l’obiettivo finale di vendere titoli azionari acquistati a buon mercato ad un prezzo più alto. L’operazione dellaè cresciuta di circa il 632% dopo la pubblicizzazione da parte sua e di altri personaggi influenti come il ...

