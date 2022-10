LIVE Ajax-Napoli 1-5, Champions League calcio in DIRETTA: quinta rete dei partenopei con Kvaratskhelia (Di martedì 4 ottobre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 74? Fuori Taylor e Berghuis, dentro Brobbey e Klaassen nell’Ajax. 72? Lozano da posizione esterna tira troppo debolmente. 70? Miracolo di Pasveer su Rrahmani dopo un corner. 68? Kudus al volo manda fuori. 66? Dentro Simeone ed Elmas, fuori Kvaratskhelia e Raspadori nel Napoli. 64? Pronti subito dei cambi per Spalletti. 62? Goooooooooooool, Kvaratskhelia, anche il georgiano firma la sua rete con un bel tiro a giro, Ajax-Napoli 1-5. 60? Napoli che ora prende il possesso del pallone. 58? Ajax che ci prova ancora, esterni molto alti. 56? Berghuis manda fuori di poco da buona posizione centrale. 54? Ajax che ora si getta completamente in avanti. 52? ... Leggi su oasport (Di martedì 4 ottobre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA74? Fuori Taylor e Berghuis, dentro Brobbey e Klaassen nell’. 72? Lozano da posizione esterna tira troppo debolmente. 70? Miracolo di Pasveer su Rrahmani dopo un corner. 68? Kudus al volo manda fuori. 66? Dentro Simeone ed Elmas, fuorie Raspadori nel. 64? Pronti subito dei cambi per Spalletti. 62? Goooooooooooool,, anche il georgiano firma la suacon un bel tiro a giro,1-5. 60?che ora prende il possesso del pallone. 58?che ci prova ancora, esterni molto alti. 56? Berghuis manda fuori di poco da buona posizione centrale. 54?che ora si getta completamente in avanti. 52? ...

