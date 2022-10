L’iPhone 15 forse avrà due fotocamere frontali (Di martedì 4 ottobre 2022) L'iPhone 14 è uscito solo da pochi giorni, ma questo non impedisce la diffusione di interessanti indiscrezioni sull'iPhone 15, in arrivo il prossimo anno. Stando a quanto riportato dall'analista Ross Young, da sempre ben informato dell'ambiente Apple, nel 2023 la Mela starebbe pensando di estendere la novità principale dell'ultimo iPhone – il Dynamic Island che ha preso il posto del vecchio notch sporgente – a tutti i modelli della gamma rendendolo il nuovo standard di riferimento per gli smartphone dell'azienda di Cupertino. La nuova isola a forma di pillola nella parte superiore di iPhone 14 Pro è la nuova soluzione con cui la Mela ha voluto unire il ritaglio che ospita la fotocamera anteriore con il resto dell'interfaccia utente utilizzando animazioni che fanno apparire il notch più grande quando compaiono notifiche, ascolti la musica o segui i risultati della partita che verranno ... Leggi su gqitalia (Di martedì 4 ottobre 2022) L'iPhone 14 è uscito solo da pochi giorni, ma questo non impedisce la diffusione di interessanti indiscrezioni sull'iPhone 15, in arrivo il prossimo anno. Stando a quanto riportato dall'analista Ross Young, da sempre ben informato dell'ambiente Apple, nel 2023 la Mela starebbe pensando di estendere la novità principale dell'ultimo iPhone – il Dynamic Island che ha preso il posto del vecchio notch sporgente – a tutti i modelli della gamma rendendolo il nuovo standard di riferimento per gli smartphone dell'azienda di Cupertino. La nuova isola a forma di pillola nella parte superiore di iPhone 14 Pro è la nuova soluzione con cui la Mela ha voluto unire il ritaglio che ospita la fotocamera anteriore con il resto dell'interfaccia utente utilizzando animazioni che fanno apparire il notch più grande quando compaiono notifiche, ascolti la musica o segui i risultati della partita che verranno ...

interissimo16 : @davalessi_ct @francescacheeks Forse l iPhone non prende nella trincea di Sky e non può rispondere - CryptoCappex : @crypto_ita2 Mostrando l'NFT alla cassa avrai uno sconto del X%, sostieni la missione green, aiutaci a ridurre l'em… - UPrezzo : ABBIAMO TROVATO UNA NUOVA OFFERTA ?? Ora Costa €159.00 ma qualche giorno fa costava €195.00 Allora forse è il… - UPrezzo : ABBIAMO TROVATO UNA NUOVA OFFERTA ?? Ora Costa €769.00 ma qualche giorno fa costava €866.00 Allora forse è il… - euphxriagirl_97 : come autoregalo mi compro l'iPhone 11 forse avrò finalmente un telefono decente -