Iran | Alessia Piperno è nel carcere di Evin | luogo detenzione oppositori

Alessia Piperno, la trentenne italiana arrestata mercoledì scorso a Teheran, si trova rinchiusa nel carcere di Evin a nord della capitale Iraniana. Lo confermano all'Adnkronos fonti informate. La struttura penitenziaria è tristemente nota perché usata dalle autorità Iraniane per rinchiudere detenuti politici, oppositori e prigionieri di coscienza. A Evin è stato incarcerato, ad esempio, il noto regista Jafar Panahi, che con uno sciopero della fame aveva denunciato le disumane condizioni di detenzione alle quali sono sottoposti i detenuti. Nella sezione femminile del carcere è stata detenuta per sei anni anche Nazanin Zaghari-Ratcliffe, cittadina britannico-Iraniana

