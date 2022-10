Inter, Marotta: ‘Avanti con Inzaghi a prescindere dal risultato di stasera. Skriniar? I rumors danno fastidio’ | Primapagina (Di martedì 4 ottobre 2022) 2022-10-04 20:26:00 Amici di JustCalcio.com, vi segnaliamo l’ultima notizia a tema arrivata da Calciomercato.com: L’Inter andrà avanti con Simone Inzaghi a prescindere dal risultato della partita con il Barcellona. Lo ha assicurato Beppe Marotta, amministratore delegato dei nerazzurri, a Mediaset Infinity prima della sfida di Champions League. SERATA GIUSTA PER RIPARTIRE – “Sicuramente è una gara che vale molto a livello emotivo, un risultato ci darebbe autostima per il prosieguo della stagione E’ un banco di prova per trovare le certezze smarrite in questi mesi”. Inzaghi – “Confermato comunque vada? Sicuramente sì. Dobbiamo ritrovare le certezze. Dobbiamo ritrovare queste cose che sono fondamentali”. COME RISOLVERE I PROBLEMI – “Sarebbe facile dire con i risultati, ... Leggi su justcalcio (Di martedì 4 ottobre 2022) 2022-10-04 20:26:00 Amici di JustCalcio.com, vi segnaliamo l’ultima notizia a tema arrivata da Calciomercato.com: L’andrà avanti con Simonedaldella partita con il Barcellona. Lo ha assicurato Beppe, amministratore delegato dei nerazzurri, a Mediaset Infinity prima della sfida di Champions League. SERATA GIUSTA PER RIPARTIRE – “Sicuramente è una gara che vale molto a livello emotivo, unci darebbe autostima per il prosieguo della stagione E’ un banco di prova per trovare le certezze smarrite in questi mesi”.– “Confermato comunque vada? Sicuramente sì. Dobbiamo ritrovare le certezze. Dobbiamo ritrovare queste cose che sono fondamentali”. COME RISOLVERE I PROBLEMI – “Sarebbe facile dire con i risultati, ...

