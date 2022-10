Infortunio Kvaratskhelia, l’esterno segna e esce: le condizioni (Di martedì 4 ottobre 2022) Il Napoli surclassa l’Ajax ma si preoccupa per le condizioni di Kvaratskhelia uscito claudicante dopo il gol segnato Il Napoli surclassa l’Ajax ma si preoccupa per le condizioni di Kvaratskhelia uscito claudicante dopo il gol segnato. Il georgiano ha subito un duro colpo alla caviglia poco prima di segnare. Dopo il gol Spalletti ha preferito toglierlo, ma domani l’esterno verrà controllato per valutare le condizioni della caviglia. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di martedì 4 ottobre 2022) Il Napoli surclassa l’Ajax ma si preoccupa per lediuscito claudicante dopo il golto Il Napoli surclassa l’Ajax ma si preoccupa per lediuscito claudicante dopo il golto. Il georgiano ha subito un duro colpo alla caviglia poco prima dire. Dopo il gol Spalletti ha preferito toglierlo, ma domaniverrà controllato per valutare ledella caviglia. L'articolo proviene da Calcio News 24.

