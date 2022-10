Ilary Blasi | altro che Noemi | ora c’è lei a farle concorrenza

(Di martedì 4 ottobre 2022)di nuovo al centro del mirino, questa volta sul web spunta la foto di un’altra bellissima pronta a: non è. Non è stata un’estate proprio tranquilla quella diche, pur mostrandosi sorridente e più forte che mai sui social, è stata avvolta dalla bufera mediatica che ancora non L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

GiusCandela : Arriva la smentita dell'avvocato di Ilary Blasi. E dice molto... #ilaryblasi - dobbyeelfo : Mi fa ridere che tutti i giornali ce l'hanno con Ilary Blasi, fa capire molto - VanityFairIt : Francesco nel fine settimana ha postato (dopo mesi di silenzio social) una foto in scooter col primogenito Cristian… - LeoganeMickael : RT @MediasetTgcom24: Ilary Blasi, family lunch con i figli e le sorelle #ilaryblasi #francescototti - telodogratis : Ilary Blasi, shopping low cost col figlio Cristian -

I due innamorati sono stati paparazzati nel ristorante 'L'isola del pescatore' di Santa Severa, a quanto pare lo stesso locale in cui lo storico capitano della Roma aveva chiesto adi ...I due innamorati sono stati paparazzati nel ristorante 'L'isola del pescatore' di Santa Severa, a quanto pare lo stesso locale in cui lo storico capitano della roma aveva chiesto adi ...Ilary Blasi di nuovo al centro del mirino, questa volta sul web spunta la foto di un'altra bellissima pronta a farle concorrenza: non è Noemi.La coppia più chiacchierata del momento immortalata per la prima volta insieme in uno scatto 'rubato' a Santa Severa ...