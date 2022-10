Il Napoli travolge l’Ajax | 6-1 e primo posto nel girone di Champions

(Di martedì 4 ottobre 2022) Tempo di lettura: 4 minutiIlbatte per 6-1nella terza giornata del Gruppo A diLeague,mettendo così già una bella ipoteca sul passaggio del turno. Dopo le due vittorie contro Liverpool e Rangers la truppa di Spalletti si impone anche nel catino della Johan Cruijff Arena, ribollente di tifo per i Lancieri. Sei i gol degli azzurri anche se potevano essere di più. Un risultato che sa tanto di qualificazione agli ottavi in cassaforte per i partenopei. Ad Amsterdam si vede unpressoché perfetto anche se a sbloccare la partita sono i padroni di casa con Kudus ma Raspadori pareggia al 18?. Di Lorenzo firma il sorpasso e Zielinski cala il tris prima dell’intervallo. A inizio ripresa segna ancora Raspadori, poi anche Kvaratskhelia e Simeone. Nel finale rosso a Tadic con...

L'ultimo Ajax -finì 4 - 1 per gli olandesi. Era la Coppa delle Fiere, un altro Ajax e un altro. Stasera Luciano Spalletti scrive una pagina nera per il calcio di Amsterdam. Il 5 - 1 (per ora) di Kvatskhelia e compagni è la peggior sconfitta dei Lancieri in casa in Champions League, al ...L'Ajaxil: 5 - 1! Nulla da fare anche per ildi Nicolò Frustalupi , che cade per 5 - 1 contro l' Ajax di Frank Peereboom . Per gli azzurri si tratta della terza sconfitta in ... Champions: il Napoli travolge l'Ajax, l'Inter batte il Barca - Ultima Ora (ANSA) - ROMA, 04 OTT - Il Napoli inarrestabile anche in Champions League batte 6-1 l'Ajax ad Amsterdam e resta leader del girone A a punteggio pieno dopo tre giornate. L'Inter a San Siro rialza la ...Naviga col vento in poppa il Napoli di Spalletti che vuole prenotare la qualificazione ... Dopo la crisi (3 punti in 4 gare) sembra avere superato l'impasse travolgendo il Leverkusen. Per il secondo ...