Grave lutto in casa Udinese: morto l'ex dirigente Lorenzo Toffolini, colpito da malore mentre era la guida (Di martedì 4 ottobre 2022) L'Udinese sta disputanto una stagione fantastica, la squadra di Sottil è reduce dal successo in trasferta contro l'Hellas Verona che ha permesso ai bianconeri di riportarsi ad un solo punto dalla vetta della classifica del campionato di Serie A. La gioia è durata poco, la giornata di oggi è stata sconvolta da una triste notizia. l'ex dirigente bianconero Lorenzo Toffolini è stato colto da un malore mentre era alla guida della sua auto ed è rimasto vittima di un incidente. E' andato fuori strada, i socorsi sono stati immediati ma non è stato possibile salvarlo. E' stato a lungo team manager del club friulano, protagonista in particolar modo stagione 2002-03 con lo storico sesto posto in classifica con Spalletti in panchina. L'articolo CalcioWeb.

