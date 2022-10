Giuseppe Ungaretti | all’asta la lettera a Pea | «Questi francesi con i loro ah e oh…»

(Di martedì 4 ottobre 2022) Vannodue cartoline postali del giovane(1888-1970) inviate da Parigi, tra il novembre e il dicembre 1912, al poeta Enrico Pea accompagnate da unaincompleta spedita da Alessandria d’Egitto: gli autografi saranno offerti martedì 11 ottobre da Gonnelli Casa d’Aste a Firenze con una stima di partenza di 400 euro. Le cartoline diLe due cartoline postali furono scritte da Rue de Carmes 5, indirizzo dell’Hotel d’Orléans, doverisiedeva durante il soggiorno parigino. La via, “appassito vicolo in discesa”, sarà ricordata nella poesia “In memoria”, chescriverà dopo il suicidio (nel 1913) dell’amico d’infanzia Moammed Sceab, con cui condivideva la stanza in quell’albergo. Nelle ...

Un nome su tutti:. Il quale, partiva da un dato reale l'eccidio bellico per involarsi nell'assoluto, per indiare il dolore. La selezione mondadoriana dei poeti ucraini conferma che ...Cantain 'Mio fiume anche tu', poesia scritta nella guerra che insanguinò il cuore del Novecento e pubblicata nel 1947: Cristo, pensoso palpito, Astro incarnato nell'umane tenebre, ... Giuseppe Ungaretti: pensiero e opere. Tema Vanno all’asta due cartoline postali del giovane Giuseppe Ungaretti (1888-1970) inviate da Parigi, tra il novembre e il dicembre 1912, al poeta Enrico Pea accompagnate da una lettera incompleta spedit ...La sola conseguenza positiva della guerra in Ucraina è che abbiamo imparato a impratichirci, in un Paese anglocentrico, con una cultura per lo più ignota. Tutto è mercato, refluo che si fa merce, sang ...