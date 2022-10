Da Twitter – Claudio Ranieri ha deciso di rifiutare gli approcci Samp, non torna… (Di martedì 4 ottobre 2022) Claudio Ranieri ha deciso di rifiutare gli approcci della Samp, non torna nel club italiano ed è ancora disponibile nel mercato dei liberi allenatori. #SerieA Samp, tentata da Stankovi? come nuovo allenatore — Nottingham Forest, Wolves & Sevilla Decisioni attese a breve. pic.Twitter.com/bpLuCv6jEd — Fabrizio Romano (@Fabrizio Romano) 4 ottobre 2022 Source by Fabrizio Romano L'articolo proviene da JustCalcio.com. Leggi su justcalcio (Di martedì 4 ottobre 2022)hadiglidella, non torna nel club italiano ed è ancora disponibile nel mercato dei liberi allenatori. #SerieA, tentata da Stankovi? come nuovo allenatore — Nottingham Forest, Wolves & Sevilla Decisioni attese a breve. pic..com/bpLuCv6jEd — Fabrizio Romano (@Fabrizio Romano) 4 ottobre 2022 Source by Fabrizio Romano L'articolo proviene da JustCalcio.com.

borghi_claudio : Ecco, per una volta vedo una banca che sembra aver capito la gravità del momento. Bene @intesasanpaolo e conto che… - borghi_claudio : Adesso tutti si svegliano con il 'FATE PRESTO' ma quando lo dicevamo noi e non c'era ancora l'emergenza conclamata… - borghi_claudio : Abbiamo scritto una interrogazioncina con @Rinaldi_euro - claudio_saggin : RT @nausica_77: “Gran ciambellana” fa rima con… - KidStu_ : RT @DaniloToninelli: Grazie Claudio, ma non era necessario. Si tratta di Gene Gnocchi… -