(Di martedì 4 ottobre 2022) La leader di Fratelli d’Italia Giorgiae il presidente dell’Volodymyrhanno avuto untelefonico questo pomeriggio. È quanto riferisce una nota di Fdi, secondo cui nel corso della conversazionesi è congratulato conper la vittoria di Fratelli d’Italia alle elezioni politiche e si è detto certo di poter contare su una proficua collaborazione con il prossimo governo italiano. Il presidente ucraino ha ringraziato, inoltre, per ildell’Italia anche in merito al nuovo decreto sull’invio delle armi appena esaminato dal Copasir e ha formulato l’auspicio chepossa recarsi quanto prima a Kyiv., da parte sua, ha ringraziatoper le ...

TgLa7 : Ucraina: colloquio telefonico Meloni-Zelensky - gualtierieurope : Il Piano rifiuti, il rapporto col nuovo Governo, il PNRR, i lavori messi in campo in vista del Giubileo, e l'opport… - AgenziaOpinione : FRATELLI D’ITALIA * RELAZIONI INTERNAZIONALI: “ COLLOQUIO TELEFONICO TRA IL PRESIDENTE FDI GIORGIA MELONI IL PRESID… - ClaraPorta4 : RT @Gianl1974: 1/3 Zelensky si congratula con Meloni: 'Spero venga presto a Kyiv' Colloquio telefonico tra il presidente di Fratelli d'Ital… - Jack73371033 : RT @Gianl1974: 1/3 Zelensky si congratula con Meloni: 'Spero venga presto a Kyiv' Colloquio telefonico tra il presidente di Fratelli d'Ital… -

Il Foglio

telefonico tra il presidente di Fratelli d'Italia Giorgiae il presidente dell'Ucraina Volodymyr Zelensky. Lo fa sapere una nota di FdI, in cui si spiega "che nel corso della ...Mentre ora arriva il primotra Zelensky e la presidente del consiglio in pectore. Biden a Zelensky, sanzioni a chi sostiene referendum Anche il presidente degli Stati Uniti ha avuto ... Colloquio Meloni-Zelensky: "Pieno sostegno all'Ucraina" Il presidente ucraino si è congratulato con la leader di Fratelli d’Italia per la vittoria alle elezioni politiche e si è detto certo di poter contare su una proficua collaborazione con il prossimo go ...Colloquio telefonico tra la presidente di Fratelli d'Italia (FdI) Giorgia Meloni e il presidente dell'Ucraina Volodymyr Zelensky. Lo fa sapere una nota di FdI, in cui si spiega «che nel corso della ...