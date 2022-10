Basta grovigli di cavi | caricabatteria unico entro il 2024

(Di martedì 4 ottobre 2022)di, il Parlamento Europeo ha approvato in via definitiva la legislazione che obbliga i produttori ad adottare unstardard, una porta di ricarica USB-C, per tutti i loro dispositivi elettronici. "Il voto è chiuso. Ed è approvato" ha detto la presidente del Parlamento europeo Roberta Metsola visibilmente soddisfatta. Il testo è stato approvato con 602 voti favorevoli, 13 contrari e 8 astensioni. In questo modo i consumatori potranno utilizzare lo stesso cavo per tutti i telefoni cellulari, i tablet e le fotocamere. Le aziende produttrici di tecnologia dovranno adeguarsiil, in questo modo si punta anche a tagliare i rifiuti elettronici. Dalla primavera 2026, l'obbligo si estenderà ai computer portatili.video width="746" height="420" ...

