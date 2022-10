Altan | Pimpa e i suoi amici a Pordenone da sabato 8 ottobre 2022

(Di martedì 4 ottobre 2022) Apre, con l’evento inaugurale in programma alle 17 nell’Auditorium Lino Zanussi della Casa dello Studente di, la 14^ edizione di “Sentieri Illustrati” dedicata al coloratissimo mondo di, il grande disegnatore italiano che oltre quarant’anni fa ha disegnato per la prima volta, la tenerissima cagnolina a pois rossi amata da tante generazioni di bamnbini, e dai loro genitori. Promossa dal Centro Iniziative Culturali, la mostra “Francesco Tullioe i” si inaugura con l’incontro che vedrà protagonista il geniale cartoonist, a tu per tu con le sue giovani lettrici e i giovani lettori. All’incontro farà seguito la vernice del percorso espositivo allestito ...

A Pordenone è in programma "Francesco Tullioe i suoi amici" che si apre sabato 8 ottobre nella Galleria Sagittaria della Casa dello Studente, per la 14edizione di "Sentieri Illustrati". ...ha disegnato e firmato centinaia di volumi con le sue "creature" (soprattutto) ma disegnato e redatto ovviamente pure molto altro con svariati editori: dalle celebri biografie illustrate ...Il famoso vignettista, che ha appena compiuto 80 anni, viene celebrato in una mostra che racconta i suoi iconici personaggi ...PORDENONE – Apre sabato 8 ottobre, con l’evento inaugurale in programma alle 17 nell’Auditorium Lino Zanussi della Casa dello Studente di Pordenone, la 14^ edizione di “Sentieri Illustrati” dedicata a ...