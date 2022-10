Alessia Piperno è nel carcere di Evin a Teheran | quel viaggio in Kurdistan e il racconto della paura nell' ostello

GiorgiaMeloni : Seguiamo con apprensione le notizie che riguardano Alessia Piperno e rivolgiamo tutta la nostra vicinanza alla sua… - rubio_chef : Per tutte le tik toker e gli improvvisati femministi occidentali che mai si muovono senza l’imboccata di propaganda… - Corriere : ?? Alessia Piperno, 30 anni, romana, è stata arrestata mercoledì, ma solo domenica è riuscita ad avvisare i genitori - ilmeteoit : #Alessia #Piperno: da giorni prigioniera dell'Iran, la ragazza chiede disperato aiuto, gli aggiornamenti - messaggidivita : RT @matt1news: LA SPROVCEDUTA ALESSIA PIPERNO NEI GIORNI SCORSI SI È TOLTA IL VELO NELLA MOSCHEA DI SHIRAZ E HA DIVULGATO LA FOTO SU INSTAG… -

Chiediamo alla Farnesina di intervenire affinchésia scarcerata e chiediamo a tutte le donne di dare la loro solidarietà a una persona ...... sempre con curiosità, spesso con entusiasmo, a volte con rabbia AGI - Da sette anni in viaggio per il mondo,ha affidato ai suoi post su Instagran il racconto degli incontri con ...(mi-lorenteggio.com) Milano, 4 ottobre 2022 – Dino Alberti (M5S): «Abbiamo votato convintamente a favore di una mozione che chiede un impegno ben preciso. È chiaro che questo non basterà a cambiare le ...E la connazionale è Alessia Piperno, 30 anni, dei Colli Albani a Roma arrestata in Iran il 28 settembre. La notizia si è diffusa ieri, dopo l’appello del padre sui social network. Il giorno prima, ...