Alessia Pifferi picchiata in carcere, lasciò che la figlioletta di 18 mesi morisse di stenti (video) (Di martedì 4 ottobre 2022) Botte in carcere ad Alessia Pifferi, che abbandonò la figlia di 18 mesi per raggiungere il suo compagno provocandone la morte. Secondo quanto riferisce Il Giorno le altre detenute hanno infierito su di lei nell’unico momento in cui è uscita dalla cella, in isolamento, per raggiungere la suora che, nel periodo di detenzione, la sostiene psicologicamente. La donna, secondo quanto riferiscono i legali, vive nella paura di aggressioni da parte delle compagne con cui condivide il carcere. Lo afferma l’avvocato Solange Marchignoli nel giorno in cui il gip Fabrizio Filice ha negato per la seconda volta la consulenza neuroscientifica. Vano fino ad oggi, dunque, il tentativo di far passare per pazza la madre che abbandonò la figlioletta, suscitando un moto di orrore nel ... Leggi su secoloditalia (Di martedì 4 ottobre 2022) Botte inad, che abbandonò la figlia di 18per raggiungere il suo compagno provocandone la morte. Secondo quanto riferisce Il Giorno le altre detenute hanno infierito su di lei nell’unico momento in cui è uscita dalla cella, in isolamento, per raggiungere la suora che, nel periodo di detenzione, la sostiene psicologicamente. La donna, secondo quanto riferiscono i legali, vive nella paura di aggressioni da parte delle compagne con cui condivide il. Lo afferma l’avvocato Solange Marchignoli nel giorno in cui il gip Fabrizio Filice ha negato per la seconda volta la consulenza neuroscientifica. Vano fino ad oggi, dunque, il tentativo di far passare per pazza la madre che abbandonò la, suscitando un moto di orrore nel ...

