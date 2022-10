Scontro auto - scooter a Firenze | muore rider

(Di domenica 2 ottobre 2022) Undi 26 anni è morto in ospedale per le ferite riportate in un incidente stradale avvenuto ieri sera poco prima delle 21:30 a, nella zona di Rovezzano, alla periferia della città. Il ...

Un rider di 26 anni è morto in ospedale per le ferite riportate in un incidente stradale avvenuto ieri sera poco prima delle 21:30 a Firenze, nella zona di Rovezzano, alla periferia della città.