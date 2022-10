Russia, l'ultimo messaggio del rapper Walkie prima del suicidio: 'Non sono pronto a uccidere' (Di domenica 2 ottobre 2022) 'Non sono pronto a uccidere per ideali di nessun tipo. Non ho nessun diritto di prendere un'arma e di sparare ad altre persone. Chiedo scusa a chi mi vuole bene, ma a volte bisogna morire per i propri ... Leggi su leggo (Di domenica 2 ottobre 2022) 'Nonper ideali di nessun tipo. Non ho nessun diritto di prendere un'arma e di sparare ad altre persone. Chiedo scusa a chi mi vuole bene, ma a volte bisogna morire per i propri ...

