Roma | Smalling ci mette la testa contro l’Inter

pisto_gol : Int-Rom 1:2 La Roma in rimonta espugna SSiro sale a quota 16 e manda in crisi l’Inter. Dopo il gol di #DiMarco, err… - DiMarzio : L’@OfficialASRoma vince a San Siro 5 anni dopo l’ultima volta. #Dybala-gol ed esultanza e una zampata di #Smalling… - Gazzetta_it : Inter-Roma 1-2: gol di Dimarco, Dybala e Smalling. Mourinho inguaia Inzaghi - ilRomanistaweb : ?? Un ufo a San Siro #Smalling «Siamo felicissimi. Era troppo importante vincere. C’è stato un solido spirito di sq… - GLMormile3 : RT @AndrewMari1988: INTER-ROMA 2-1 (Dimarco, Dybala; Smalling). Gran peccato, il 2-0 segnato dell'argentino ha tagliato le gambe a un'#ASR… -

Infatti, la, contro l' Inter, pur essendo passata in svantaggio, non ha smesso di crederci e con Dybala prima edopo, è riuscita a ribaltare il risultato. A fine gara, purtroppo, il ...Nel lasso di tempo tra il primo gol dicon la(ottobre 2019) fino a oggi solo un giocatore della Juventus, Bremer (7 reti), e D'Ambrosio dell'Inter (6) hanno fatto meglio dell'inglese. ...Inter – Roma ha detto qualcosa che va oltre al risultato. Che comunque è importante visto che segna un distacco dell’Inter dalla vetta di 8 punti, che iniziano ad essere un buon numero e dimostra come ...La Roma vince 2-1 a San Siro e torna a Trigoria con tre punti in tasca e 16 punti in classifica. I giallorossi, che contro i nerazzurri non vincevano da sei anni, dopo essere passati in svantaggio con ...