Roma | scontro tra due auto a Tor Tre Teste | morto 21enne

Un ragazzo di 21 anni è morto questa mattina all'alba dopo essere rimasto coinvolto in un incidente automobilistico a Roma. Il fatto è avvenuto intorno alle 4.30 in via di Tor Tre Teste, all'altezza via Rolando Lanari. A scontrarsi una Toyota Rav 4 e una Honda Civic. Il giovane è morto sul colpo mentre altre tre persone sono rimaste ferite.