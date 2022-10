Quando va in onda Amici di Maria De Filippi e su che canale (Di domenica 2 ottobre 2022) Quando va in onda Amici di Maria De Filippi nel 2022? Su quali canali? Dove vedere la striscia quotidiana del Daytime e in quali giorni? E lo speciale settimanale? In questo articolo chiariremo i vostri dubbi sulla programmazione di Amici di Maria De Filippi che nella nuova edizione del 2022 va in onda in tre momenti diversi, su due canali. Lo speciale di Amici su canale 5 (settimanale) Iniziamo dallo speciale di Amici su canale 5, ossia l’appuntamento tradizionale del pomeriggio. Un appuntamento a settimana va in onda nel weekend e, dopo essere stato trasmesso a lungo il sabato, Amici ha cambiato giorno per spostarsi alla ... Leggi su optimagazine (Di domenica 2 ottobre 2022)va indiDenel 2022? Su quali canali? Dove vedere la striscia quotidiana del Daytime e in quali giorni? E lo speciale settimanale? In questo articolo chiariremo i vostri dubbi sulla programmazione didiDeche nella nuova edizione del 2022 va inin tre momenti diversi, su due canali. Lo speciale disu5 (settimanale) Iniziamo dallo speciale disu5, ossia l’appuntamento tradizionale del pomeriggio. Un appuntamento a settimana va innel weekend e, dopo essere stato trasmesso a lungo il sabato,ha cambiato giorno per spostarsi alla ...

