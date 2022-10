Ministeri | occhio a Esteri e Difesa Il Pd? Non è solo colpa di Letta Parla Bianco

Leggi su formiche

(Di domenica 2 ottobre 2022) “Per la formazione della nuova squadra di governo, Giorgia Meloni e il centrodestra dovranno fare particolare attenzione a scegliere bene il ministro deglie quello della”. Sono giorni frenetici, di caos. Dall’altra parte della cornetta, però, c’è uno che ha le idee molto chiare. Gerardo, ex ministro dell’Istruzione nel sesto governo Andreotti, democristiano infaticabile e lucido osservatore della politica interna. Dall’alto delle sue nove legislature e dei vari incarichi ricoperti., Farnesina e Viminale sono sempre statichiave. Ora lo sono ancor di più, specie nella compagine del costituendo esecutivo. È necessario che chi ricoprirà questi due dicasteri abbia credenziali e competenze rassicuranti per i mercati internazionali e per il Paese. Non ...