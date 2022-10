Inter | piove sul bagnato | problema muscolare per un titolare

(Di domenica 2 ottobre 2022) Ancora cattive notizie in casa. Dopo la rovinosa sconfitta subita in rimonta contro la Roma, anche dall’infermeria non arrivano buone notizie e dopo il lungo degente Romelu Lukaku, Simone Inzaghi potrebbe fare i conti con un altro infortunato eccellente. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, Lautaro Martinez tiene l’con il fiato sospeso, in quanto uscito dolorante durante la partita contro i giallorossi. LautaroContro la Roma è stata sicuramente molto dispendiosa per il Toro, che ha cercato di trascinare i suoi al pareggio, ma si è dovuto arrendere al dolore al flessore della coscia destra, e alla stanchezza dovuta al suo rientro in Italia appena mercoledì, dopo la sosta per le nazionali. Si attendono aggiornamenti nelle prossime ore, vista l’imminenza della sfida che attende i neroazzurri a ...

Piove sul bagnato in casa Inter. Dopo la sconfitta di ieri sera a San Siro contro la Roma per 2-1, potrebbe arrivare un'altra brutta notizia per Simone Inzaghi. Lautaro Martinez, infatti, ha accusato ...
Problemi in casa Inter a poche ore dal big match di Champions League contro il Barcellona: un altro top player rischia lo stop per infortunio.