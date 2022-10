Groucho Marx, la genialità di un comico eccezionale (Di domenica 2 ottobre 2022) 130 anni fa nasceva Groucho Marx. È stato un irriverente attore e protagonista, insieme ai suoi divertentissimi fratelli, dei cosiddetti fratelli Marx. Questo segnando l’immaginario comico del cinema della prima metà del novecento e non solo. Groucho è divenuto, infine, famoso grazie anche alle sue apparizioni tv e ai successi letterari entrando per sempre nell’immaginario collettivo La comicità di Groucho Marx Groucho Marx, fonte cameralook.itI grandi baffi, le sopracciglia folte e il sigaro in bocca o tra le mani fanno subito ritornare alla mente nell’immaginario collettivo il personaggio di Gruoucho Marx. Un capolavoro di genialità e irriverenza nato nei teatri di vaudeville e poi sbarcato al ... Leggi su metropolitanmagazine (Di domenica 2 ottobre 2022) 130 anni fa nasceva. È stato un irriverente attore e protagonista, insieme ai suoi divertentissimi fratelli, dei cosiddetti fratelli. Questo segnando l’immaginariodel cinema della prima metà del novecento e non solo.è divenuto, infine, famoso grazie anche alle sue apparizioni tv e ai successi letterari entrando per sempre nell’immaginario collettivo La comicità di, fonte cameralook.itI grandi baffi, le sopracciglia folte e il sigaro in bocca o tra le mani fanno subito ritornare alla mente nell’immaginario collettivo il personaggio di Gruoucho. Un capolavoro die irriverenza nato nei teatri di vaudeville e poi sbarcato al ...

