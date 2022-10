Djokovic-Cilic oggi in tv: orario, canale e diretta streaming finale Atp Tel Aviv 2022 (Di domenica 2 ottobre 2022) Novak Djokovic sfiderà Marin Cilic nella finale dell’Atp 250 di Tel Aviv 2022. Il serbo riprende da dove ci aveva lasciato a luglio, ossia dalla possibilità di giocarsi un titolo. Perfetto finora il suo cammino in Israele, senza cedere set e vincendo sempre con agio. Di fronte avrà il croato, autore di una splendida stagione dopo un 2021 che invece l’aveva mostrato un po’ in declino. Invece con questo risultato sarà nuovamente nei primi quindici del mondo la prossima settimana. Gli scontri diretti, che vedono Djokovic in vantaggio 18 a 2, non sembrano predire un match equilibrato. Ma sarà il campo ad emanare la sentenza definitiva. SEGUI LA diretta TESTUALE PROGRAMMA E COPERTURA TV TABELLONE MONTEPREMI Djokovic e Cilic scenderanno in ... Leggi su sportface (Di domenica 2 ottobre 2022) Novaksfiderà Marinnelladell’Atp 250 di Tel. Il serbo riprende da dove ci aveva lasciato a luglio, ossia dalla possibilità di giocarsi un titolo. Perfetto finora il suo cammino in Israele, senza cedere set e vincendo sempre con agio. Di fronte avrà il croato, autore di una splendida stagione dopo un 2021 che invece l’aveva mostrato un po’ in declino. Invece con questo risultato sarà nuovamente nei primi quindici del mondo la prossima settimana. Gli scontri diretti, che vedonoin vantaggio 18 a 2, non sembrano predire un match equilibrato. Ma sarà il campo ad emanare la sentenza definitiva. SEGUI LATESTUALE PROGRAMMA E COPERTURA TV TABELLONE MONTEPREMIscenderanno in ...

atptour : Semi-finals day in Tel Aviv & Sofia ?? ???? #TelAvivOpen ???? [1] Djokovic vs. Safiullin ???? Lestienne vs. [2] Cilic… - paoloangeloRF : ATP Tel Aviv: Djokovic in finale, si giocherà il titolo con Cilic - Ubitennis : ATP Tel Aviv: Djokovic in finale, si giocherà il titolo con Cilic - fibiace : RT @atptour: Semi-finals day in Tel Aviv & Sofia ?? ???? #TelAvivOpen ???? [1] Djokovic vs. Safiullin ???? Lestienne vs. [2] Cilic ???? ???? #Sofi… - vetky : RT @atptour: Semi-finals day in Tel Aviv & Sofia ?? ???? #TelAvivOpen ???? [1] Djokovic vs. Safiullin ???? Lestienne vs. [2] Cilic ???? ???? #Sofi… -