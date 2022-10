Come sta Jannik Sinner dopo l’infortunio a Sofia? Sicuro forfait ad Astana, i tempi di recupero (Di domenica 2 ottobre 2022) Una sconfitta amara e dolorosa. Jannik Sinner si è dovuto arrendere al danese Holger Rune e al dolore alla caviglia nella semifinale dell’ATP di Sofia (Bulgaria). Il torneo, sul veloce indoor bulgaro, aveva riservato nel 2020 e nel 2021 due successi all’altoatesino, desideroso del tris. Non è stato possibile. In primis, Jannik ha dovuto fare i conti con un avversario che si è espresso su livelli eccelsi, capace di risalire la china dopo aver perso il primo set 7-5. Rune, infatti, si è imposto per 6-4 nel secondo parziale e guidava avanti di un break (3-2) anche nel terzo. Nel sesto gioco, poi, l’infortunio per l’azzurro: una brutta torsione della caviglia in uno spostamento laterale, con Sinner caduto pesantemente a terra per il dolore. In grado di rimettersi in piedi, ... Leggi su oasport (Di domenica 2 ottobre 2022) Una sconfitta amara e dolorosa.si è dovuto arrendere al danese Holger Rune e al dolore alla caviglia nella semifinale dell’ATP di(Bulgaria). Il torneo, sul veloce indoor bulgaro, aveva riservato nel 2020 e nel 2021 due successi all’altoatesino, desideroso del tris. Non è stato possibile. In primis,ha dovuto fare i conti con un avversario che si è espresso su livelli eccelsi, capace di risalire la chinaaver perso il primo set 7-5. Rune, infatti, si è imposto per 6-4 nel secondo parziale e guidava avanti di un break (3-2) anche nel terzo. Nel sesto gioco, poi,per l’azzurro: una brutta torsione della caviglia in uno spostamento laterale, concaduto pesantemente a terra per il dolore. In grado di rimettersi in piedi, ...

