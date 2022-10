Arrigo Sacchi: “A fine primo tempo ho messo le mani addosso all’arbitro” (Di domenica 2 ottobre 2022) Arrigo Sacchi, noto allenatore e dirigente sportivo, ha rivelato un clamoroso retroscena riguardo un episodio che si è verificato durante un match di Coppa Campioni tra Milan e Stella Rossa nella stagione 1988/1989. Il match si stava giocando con una certa tensione in quanto era stato già rimandato al giorno seguente per nebbia. Alla fine, L'articolo Leggi su dailynews24 (Di domenica 2 ottobre 2022), noto allenatore e dirigente sportivo, ha rivelato un clamoroso retroscena riguardo un episodio che si è verificato durante un match di Coppa Campioni tra Milan e Stella Rossa nella stagione 1988/1989. Il match si stava giocando con una certa tensione in quanto era stato già rimandato al giorno seguente per nebbia. Alla, L'articolo

OptaPaolo : 34 - Roberto Mancini ha ottenuto la 34ª vittoria sulla panchina dell’Italia, raggiungendo Arrigo Sacchi al 3° posto… - RadioRossonera : Arrigo #Sacchi analizza #EmpoliMilan: 'C'è una cosa che non mi è piaciuta per niente...' ????? - _Axel100 : RT @alexfrosio: Come diceva Arrigo Sacchi, il gioco non si infortuna mai (certo, qualche difficoltà in più c'è stata) #EmpoliMilan - maran_elia : RT @alexfrosio: Come diceva Arrigo Sacchi, il gioco non si infortuna mai (certo, qualche difficoltà in più c'è stata) #EmpoliMilan - alexfrosio : Come diceva Arrigo Sacchi, il gioco non si infortuna mai (certo, qualche difficoltà in più c'è stata) #EmpoliMilan -

Ruud Gullit e Arrigo Sacchi, quella magica alchimia che ha reso grande il Diavolo Ufficio Stampa "Raspadori non ha fatto granché". Arriva la 'risposta' di Sacchi a Juric Poi è naturale che la dinamicità e la forza fisica di gente come Anguissa e Lobotka fa la differenza". Arrigo Sacchi, a distanza, attraverso la Gazzetta dello Sport, ha "risposto" così all'allenatore ... Sacchi: "Il Napoli è bellissimo da vedere: mi sono segnato 4 parole" Arrigo Sacchi, ex commissario tecnico della Nazionale, ha commentato il bel successo del Napoli contro il Torino per 3-1. Poi è naturale che la dinamicità e la forza fisica di gente come Anguissa e Lobotka fa la differenza". Arrigo Sacchi, a distanza, attraverso la Gazzetta dello Sport, ha "risposto" così all'allenatore ...Arrigo Sacchi, ex commissario tecnico della Nazionale, ha commentato il bel successo del Napoli contro il Torino per 3-1.